Також ЗСУ знищили 4 танки, 12 ББМ, 19 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки противника.

На Таврійському напрямку минулої доби знищено 567 російських окупантів та 37 одиниць їхньої техніки. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, минулої доби нейтралізовано або знищено 207 ворожих БпЛА різних типів.

"Кількість піхотних атак не зменшується. Бронетехніку для підтримки живої сили противник наразі задіює в незначних обсягах", - заявив командувач.

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Тарнавський зазначив, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 3 ракетних удари, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 835 артобстрілів. Авіаударів майже три доби загарбники не завдавали.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога минулої доби склали 567 осіб та 37 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 19 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів противника", - поінформував він.

ЗСУ нищать окупантиів - подробиці

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 28 січня, українська авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу російських окупантів. Крім того, Сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Водночас окупанти завдали 7 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили 86 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Також ворог атакував Україну дронами, але всі вісім БПЛА були знищені.

Збройні сили України минулої доби ліквідували 1070 російських окупантів, загальні втрати Росії у війні в Україні наразі становлять 383 180 осіб.

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