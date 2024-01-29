Нашим захисникам вдалось знищити РЕБ противника.

Протягом минулої доби, 28 січня, українська авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу російських окупантів. Крім того, Сили ППО знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Як повідомляв Генштаб у ранковому зведенні, підрозділи ракетних військ уразили 1 артилерійський засіб та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Водночас окупанти завдали 7 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснили 86 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Також ворог атакував Україну дронами, але всі вісім БПЛА були знищені.

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"Авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір Чернігівської області; Рожковичі Сумської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Вчора на фронті між Збройними силами України та окупаційними військами РФ відбулося 74 бойових зіткнення. Наші захисники ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати Росії у війні в Україні наразі становлять 383 180 осіб.

Як писав Forbes, у російсько-українській війні битви виграє та сторона, яка володіє найкращими технологіями безпілотників. На даному етапі Україна, схоже, тримає перевагу у війні безпілотників, що дозволило їй ефективно зірвати новий російський наступ.

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