Українська артилерія порушила віру окупантів у те, що "Росія назавжди" у Волновасі.

В окупованому російськими окупантами місті Волноваха Донецької області українська артилерія влучила у позиції загарбників.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

"Місцеві повідомляють, що у Волновасі Донецької області прямо зараз у російських окупантів порушили віру в те, що "Росія тут назавжди" влучними аргументами української артилерії", - зазначив він.

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Нагадаємо, у березні цього року Державна прикордонна служба України повідомляла, що Волновахи як міста вже не існує, бо її інфраструктура зруйнована. Місцевих мешканців евакуювали.

Контрнаступ Збройних сил України - що відомо про воїнів

ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Президент Володимир Зеленський у середині вересня повідомив, що від ворогів звільнено майже всю Харківську область.

2 жовтня український лідер поділився, що від загарбників повністю зачищено місто Лиман Донецької області.

Пізніше - 4 жовтня, очільник держави розповів, що за тиждень українська армія на півдні звільнили десятки населених пунктів.

5 числа голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що стартувала деокупація, і від ворогів вже звільнили декілька населених пунктів.

Довідка УНІАН. Російські загарбники окупували Волноваху у березні 2022 року. Місто є залізничним вузлом на лінії Маріуполь – Запоріжжя й Маріуполь – Донецьк.

Варто зазначити, що Донецьк та Маріуполь контролюють посіпаки РФ.

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