В окупованому російськими окупантами місті Волноваха Донецької області українська артилерія влучила у позиції загарбників.
Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.
"Місцеві повідомляють, що у Волновасі Донецької області прямо зараз у російських окупантів порушили віру в те, що "Росія тут назавжди" влучними аргументами української артилерії", - зазначив він.
Нагадаємо, у березні цього року Державна прикордонна служба України повідомляла, що Волновахи як міста вже не існує, бо її інфраструктура зруйнована. Місцевих мешканців евакуювали.
Контрнаступ Збройних сил України - що відомо про воїнів
ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Президент Володимир Зеленський у середині вересня повідомив, що від ворогів звільнено майже всю Харківську область.
2 жовтня український лідер поділився, що від загарбників повністю зачищено місто Лиман Донецької області.
Пізніше - 4 жовтня, очільник держави розповів, що за тиждень українська армія на півдні звільнили десятки населених пунктів.
5 числа голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що стартувала деокупація, і від ворогів вже звільнили декілька населених пунктів.
Довідка УНІАН. Російські загарбники окупували Волноваху у березні 2022 року. Місто є залізничним вузлом на лінії Маріуполь – Запоріжжя й Маріуполь – Донецьк.
Варто зазначити, що Донецьк та Маріуполь контролюють посіпаки РФ.