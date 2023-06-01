Окупанти перетворили заводи в місті на склади військової техніки, зброї та боєприпасів.

Міжнародне агентство з атомної енергії, експерти якого перебувають на території окупованої Запорізької АЕС в Енергодарі, продовжує закликати росіян до демілітаризації та створення зони безпеки на станції.

Попри ці заклики ворог продовжує перетворювати місто з найбільшою атомноб електростанцією Європи на військову базу, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні.

"Попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу. Так, завод "Нестандартного обладнання і трубопроводів" використовується загарбниками для ремонту військової техніки, а завод "Спеціальних конструкцій" і "Домобудівний комбінат" окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

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Ситуація на ЗАЕС - що треба знати

Найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, з перших днів вторгнення Росії до України у 2022 року перебуває під ворожою окупацією.

Територія АЕС було заміновано та перетворено на військову базу. Станція зазнавала неодноразових обстрілів з боку окупантів.

Впродовж останніх тижнів на окупованій станції перебуває моніторингова місія МАГАТЕ. Агентство продовжує спроби переконати росіян створити безпечну зону на ядерному об’єкті, однак вони виявляються марними.

Sky News вдалося поговорити з двома співробітниками станції, що залишаються жити в окупації та підтримувати роботу АЕС. На умовах анонімності вони розповіли про посилення військової присутності росіян упродовж останніх тижнів – ворог стягує техніку і боєприпаси на АЕС, розуміючи, що цей об’єкт не атакуватимуть українські сили.

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