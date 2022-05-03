Бердянців закликають не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів.

У місті Токмак Запорізької області війська РФ розгорнули підрозділ ствольної артилерії, а в Бердянську росіяни обзвонюють місцевих жителів для уточнення особистих даних.

Про це пише Запорізька військова адміністрація.

На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ на цих напрямках.

На вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області розгорнуто підрозділ ствольної артилерії. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій українських військ у районі населеного пункту Оріхів.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник розгорнув склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

Мешканців Бердянська попереджають, що окупанти обзвонюють усіх для уточнення особистих даних. Бердянців закликають не відповідати на дзвінки з незнайомих номерів.

У Запоріжжі поліцейські вилучили боєприпаси та вибухові речовини з квартири місцевого мешканця. В оселі чоловіка було виявлено 60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї, близько 30 детонаторів та капсул від гранат і боєприпасів, 6 корпусів ручних гранат та запали до них, близько 30 грамів пороху та 100 грамів іншої вибухової речовини.

Раніше стало відомо, що призначений окупаційними військами "мер" Бердянська раніше був засуджений за педофілію.

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