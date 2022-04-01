Першим завданням фейкової влади може стати формування думки, що тільки Росія врятує місцеве населення від голоду.

За наявною в Генштабі інформацією, ФСБ Росії планує сформувати на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційні органи влади, які складатимуться зі співробітників силових структур РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Відзначається, що за прикладом ОРДЛО, першим завданням фейкової влади може стати формування думки, що тільки Росія врятує місцеве населення від голоду.

"Вже зараз окупанти не пропускають вантажі з гуманітарною допомогою. Далі, ймовірно, раз на місяць люди "на камеру" отримуватимуть від псевдовлади продуктовий пай", - йдеться в повідомленні.

Друге завдання, як зазначають в РНБО, полягатиме в тотальному контролі за місцевим населенням. З лав колаборантів можуть обрати "народну дружину", яка буде репресувати населення під приводом дотримання норм введеної на невизначений термін комендантської години.

"За такою схемою РФ вже "звільнила" населення ОРДЛО. Люди не можуть отримати мінімальний соцзахист, адже Росія не вважає за потрібне піклуватися про населення захоплених територій", - наголошується в повідомленні.

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