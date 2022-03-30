Є ознаки того, що окупанти і сьогодні не збираються надавати коридор для евакуації людей із Маріуполя.

У Мар'їнці окупанти застосували фосфорні боєприпаси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ситуація у регіоні складна. Ніч пройшла під обстрілами по практично усіх населених пунктах. У Мар'їнці були застосовані фосфорні боєприпаси та авіаудари", - сказав він.

Також Кириленко стверджує, що є ознаки того, що сьогодні окупанти вкотре не збираються виконувати домовленості щодо надання коридору для евакуації людей із Маріуполя.

"Надскладна ситуація в Маріуполі. На сьогодні вже вкотре узгоджено евакуаційний маршрут, але вже бачимо, що ворог і сьогодні не думає виконувати ці домовленості", - зазначив голова ОВА.

Раніше стало відомо, що в Авдіївці росіяни застосували фосфорні боєприпаси. Під постійними обстрілами на Донеччині знаходться Мар'їнка, Красногорівка та Торецьк.

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