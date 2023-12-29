Українців попереджали про загрозу пусків крилатих ракет з ворожих літаків Ту-22м3.

Сьогодні вдень під час повітряної тривоги в Черкаській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне". "На Черкащині чутно вибухи", - зазначило видання. Також вибухи було чутно у Сумах. Незадовго до вибухів Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Ракети з Курської області на Сумщину. Напрямок руху на Черкаси", - зазначили в ПС ЗСУ.

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Потужний ворожий ракетний обстріл - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці російські окупанти завдали масованого потужного удару по всій території України різними типами ракет.

Як зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, сьогодні це можна назвати дійсно масованим ракетним ударом різними засобами повітряного нападу.

"Фактично летіло усе. Мабуть, "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику С-300, і крилаті ракети... Далі бачимо застосування "Шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку", - заявив спікер.

Президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на сьогоднішню масовану ракетну атаку Росії по Україні та пообіцяв країні-терористу відповідь на удари.

За попередніми результатами, цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України, знищено: 27 ударних дронів Shahed-136/131, 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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