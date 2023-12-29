Президент України пообіцяв відповідь країні-терористу за ці удари.

Президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на сьогоднішню масовану ракетну атаку Росії по Україні та пообіцяв країні-терористу відповідь на удари.

Про це глава держави написав у Telegram. "Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505", - заявив він.

За словами Зеленського, Росія під час ракетної атаки запустила по Україні близько 110 боєголовок, більшу частину збили українські захисники.

"На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим. Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде", - наголосив президент.

Новий ракетний удар по Україні - що відомо

Російські окупанти сьогодні завдали масованого потужного удару по всій території України різними типами ракет.

Як зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, сьогодні це можна назвати, дійсно, масованим ракетним ударом різними засобами повітряного нападу.

"Фактично летіло усе. Мабуть, "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику С-300, і крилаті ракети, які досі знаходяться на наших радарах - західна частина України... Далі бачимо застосування "Шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку", - заявив спікер.

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