В суботу, 23 грудня, у Дніпрі пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.
О 13:40 Командування Повітряних сил закликало мешканців Дніпра терміново пройти в укриття. Після цього у місті чули звуки вибухів.
Тривога була оголошена у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також на Кіровоградщині, яку намагався атакувати ворог.
Як повідомляє "Суспільне", у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи. В ОВА та мерії наразі нічого не коментують.
Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що над містом працювала ППО. Один з каналів опублікував відео, на якому видно момент збиття ворожої ракети.
Оновлено о 14:10. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що під Дніпром знищили ракету.
"Наші воїни з ПвК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом. Дякую, захисники і захисниці", - зазначив він.
Вибухи в Україні 23 грудня
Вранці суботи, 23 грудня, у Кропивницькому та Кривому Розі прогриміли вибухи.
За даними сервісу alerts.in.ua, сигнал повітряної тривоги пролунав в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Командування Повітряних сил попередило про ракетну небезпеку у цих областях. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряних тривог.