За даними місцевих каналів, над містом активно працювала українська ППО.

В суботу, 23 грудня, у Дніпрі пролунали вибухи. У місті була оголошена повітряна тривога.

О 13:40 Командування Повітряних сил закликало мешканців Дніпра терміново пройти в укриття. Після цього у місті чули звуки вибухів.

Тривога була оголошена у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також на Кіровоградщині, яку намагався атакувати ворог.

Як повідомляє "Суспільне", у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи. В ОВА та мерії наразі нічого не коментують.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що над містом працювала ППО. Один з каналів опублікував відео, на якому видно момент збиття ворожої ракети.

Оновлено о 14:10. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що під Дніпром знищили ракету.

"Наші воїни з ПвК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом. Дякую, захисники і захисниці", - зазначив він.

Вибухи в Україні 23 грудня

Вранці суботи, 23 грудня, у Кропивницькому та Кривому Розі прогриміли вибухи.

За даними сервісу alerts.in.ua, сигнал повітряної тривоги пролунав в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Командування Повітряних сил попередило про ракетну небезпеку у цих областях. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

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