Влада Брянської області ситуацію поки ніяк не коментувала.

У російському Брянську ніч почалася з потужних вибухів. Повідомляється про "хлопки" в районі аеропорту.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Зазначається, що причиною, ймовірно, є успішна атака з боку Сил оборони України.

"Сильний вибух у районі аеропорту в Брянську. Попередньо, через атаку ЗСУ", – сказано в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що також було чути вторинні вибухи в тому районі.

Влада Брянської області ситуацію поки ніяк не коментувала.

Тим часом у Мережі вже публікують фото і відео з моментами вибухів:

Удари по Росії

5 червня Сили оборони України завдали ракетного удару по району зосередження російського підрозділу ракетних військ. У результаті одна з пускових установок ОТРК "Іскандер" противника здетонувала, а ще дві, імовірно, були пошкоджені.

Говорячи про атаки по території країни-агресорки, не можна не згадати операцію "Павутина". 1 червня Служба безпеки України атакувала одразу кілька російських аеродромів. Було уражено десятки літаків, зокрема й російські бомбардувальники Ту-95МС. Деякі з них були споряджені ракетами для ударів по Україні.

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