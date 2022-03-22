Крім того, воїни знищили кілька одиниць ворожої техніки.

Прикордонники, які разом з іншими силами оборони захищають Маріуполь, відбили атаку російської піхоти, знищили ворожу БМП і розвідника з ОРДЛО.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Загарбники пішли у наступ на одній з вулиць Маріуполя. Атаку здійснювала піхота під прикриттям броньованої техніки.

Вогневим ураженням прикордонники припинили атаку трьох осіб кавказької зовнішності.

Протитанковими засобами перетворено на металобрухт одну російську БМП. Ще близько десяти окупантів було знищено на місці прицільним зосередженим вогнем. Розбитий підрозділ відступив.

Ближче до вечора українські захисники успішно знешкодили розвідника з тимчасово окупованих територій України.

"Його військова форма одягу була позначена шевроном із написом "Загін Боба Марлі. Вбитих не вбʼєш". Орк смертельно помилявся. Все буде Україна! Прикордонники з побратимами з ЗСУ, НГУ та інших складових Сили безпеки докладуть до цього максимум зусиль. Смерть ворогам!", - зазначили в ДПСУ.

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