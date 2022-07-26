В ОП зауважують, що план налічує п'ять важливих пунктів.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оголосив про "спеціальну військову контроперацію" України.

Про це він зазначив у Twitter.

За його словами, контроперація України складається з п'яти важливих пунктів.

"Спеціальна військова контроперація обов’язково досягне своїх цілей. 1. Вигнання Росії з України. 2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон. 3. Демілітаризація РФ. 4. Знищення репутації "імперії зла". 5. Перетворення Росії на ізольований "табір для своїх", - зазначив Подоляк, зробивши відсилання до традиційних заяв росіян про "обов'язкове досягнення цілей спецоперації в Україні".

Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія допоможе народу України позбутися "антинародного та антиісторичного режиму". Він також зазначив, що Росія нібито готова до переговорів з Києвом.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову на слова про намір РФ у війні скинути в Україні "антинародний режим".

"Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері - що твоя мета - "позбутися антинародного київського режиму". І це каже суб'єкт, що представляє країну-варвара, яка без жодних причин вторглася на чужу територію та максимально жорстоко вбиває українців", - заявив тоді Подоляк.

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