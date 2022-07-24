В ОП нагадали Лаврову, що в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову на слова про намір РФ у війні скинути в Україні "антинародний режим".

Про це Подоляк повідомив у Telegram.

"Сьогоднішні заяви Лаврова на зустрічі з представниками країн - членів Ліги арабських держав - добре нагадування про те, чому не варто влітку пересуватися під сонцем без головного убору. Класична російська шизофренія: вранці заявляєш, що Москва прагне переговорів, а вже ввечері - що твоя мета - "позбутися антинародного київського режиму". І це каже суб'єкт, що представляє країну-варвара, яка без жодних причин вторглася на чужу територію та максимально жорстоко вбиває українців", - наголосив Подоляк.

"Так от, "режими" - це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так?", - відзначив радник керівника ОП.

"Вирішуючи скинути "антиісторичні режими", важливо самому випадково не опинитися на безумовному смітнику історії. Особливо якщо цивілізація вже вкрай зневажливо дивиться на суб'єктів, які скоїли стільки задокументованих важких воєнних злочинів", - підсумував Подоляк.

Раніше сьогодні Лавров заявив, що Росія допоможе народу України позбутися "антинародного та антиісторичного режиму". Він також зазначив, що Росія нібито готова до переговорів з Києвом.