Після п'яти місяців повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що українцям допоможуть позбутися "антинародного та антиісторичного режиму".
Таку заяву Лавров зробив під час зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі, повідомляє "Медуза".
"Нам шкода український народ, який заслуговує набагато кращого. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, хто піддався державній пропаганді київського режиму, націленій на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії. Російський і український народ продовжать жити разом. Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного", - заявив глава МЗС країни-агресора.
Заява Лаврова:
24 липня 2022 року Лавров озвучив основну "хотілку" Росії в обмін на експорт українського зерна. Агресор розраховує, що санкції будуть скасовані в рамках продуктової угоди.
Він зазначив, що Москва "не просить про зняття санкцій, але по темі продовольства Захід має усунути проблеми, створені ним же".
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