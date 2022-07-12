Під завалами будинку у місті Часів Яр знайшли ще кілька жертв.

Знайдено ще тіла під завалами внаслідок ракетного удару окупантів по місту Часів Яр.

Про це повідомляє у Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області.

"Станом на 19:30 виявлено тіла ще 4 загиблих осіб (всього виявлено тіла 45 загиблих осіб, з них 1 дитина), врятовано з-під завалів 9 осіб", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначають, що роботи тривають.

Нагадаємо, окупанти ввечері 9 липня з "Ураганів" обстріляли місто Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Ракети влучили у 5-поверхівку. У будинку повністю зруйновано два під'їзди.

Російські війська вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Влада РФ навіть не оголосила війну Україні, а назвала свої дії "спецоперацією", зокрема, для "демілітаризації" нашої держави.

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