Мер Харкова закликав не наближатися до незнайомих предметів.

Мер Харкова Ігор Терехов попередив харків'ян про наявність у місті великої кількісті касет від боєприпасів, що не розірвалися.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Жителів Новобаварського і Холодногірського районів прошу бути вкрай обережними. Після вчорашнього обстрілу міста там багато нерозірваних касет від боєприпасів. Не наближайтеся до незнайомих предметів", - повідомив він.

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Нагадаємо, 30 серпня російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова, загинули 5 людей, а 7 - постраждали.

Попередньо, в місті було 8 ворожих "прильотів". Вороги відкривали вогонь з артилерії.

Вночі 31 серпня стало відомо, що супротивники знову вдарили по обласному центру - був "приліт" у Київському районі. Вороги влучили у житловий будинок, почалася пожежа. За попередніми відомостями, в результаті нового ворожого обстрілу постраждали дві людини.

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