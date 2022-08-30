Наразі відомо вже про 5 загиблих і 7 поранених.

Російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова, загинуло щонайменше чотири людини, ще чотирьох поранено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу центральної частини Харкова загинуло щонайменше 4 людини, ще 4 поранені. Інформація уточнюється", - написав він. Відео дня:

Голова ОВА закликав містян залишатися в укриттях.

ОНОВЛЕНО 10:47. За уточненою інформацією мера Терехова, відомо вже про 5 загиблих і 7 поранених.

Раніше Синегубов повідомив, що російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова, щонайменше одна людина поранена.

Мер Харкова Ігор Терехов, своєю чергою, заявив, що в місті, попередньо, 8 "прильотів". "Артилерійський обстріл центральної частини міста. Попередньо, вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку - вибиті вікна в навколишніх будинках", - повідомив він.

Війна в Україні: актуальні дані

29 серпня в командуванні ЗСУ офіційно заявили про початок контрнаступу військових в Херсонській області. Просування українських сил супроводжується руйнуванням логістики росіян на окупованих територіях.

Україна тримає в тиші успіхи з деокупації районів, а Росія заявляє, що контрнаступ ЗСУ було придушено в той же день ввечері.

Станом на 30 серпня ЗСУ відбили атаки ворога на п'яти напрямках – на Харківському, Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Південнобузькому. На деяких ділянках під Авдіївкою тривають артилерійські обстріли.

Разом з початком контрнаступу ЗСУ Росія знову вдарила по цивільних в Миколаєві. Вранці, 30 серпня, противник вдарив по Запоріжжю.

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