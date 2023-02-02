Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

В Офісі генерального прокуратура повідомили про вісьмох поранених та двох вбитих мирних жителів внаслідок влучання російськими окупантами в будинок в Краматорську Донецької області.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Офіса генерального прокурора. "Ракетний обстріл багатоквартирного будинку Краматорська. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 1 лютого окупаційні війська РФ здійснили ракетний обстріл Краматорська. Снаряд поцілив у багатоквартирний житловий будинок.

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"Наразі відомо про загибель під завалами зруйнованого будинку двох людей. Вісім мирних мешканців отримали поранення різного ступеню тяжкості", - зазначили в прокуратурі.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронці. Триває розбір завалів, під якими можуть бути люди. Точна кількість постраждалих уточнюється.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

"Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Він відзначив, що зараз на місці ударі працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали.

"А всіх винних обов’язково знайдемо та покараємо. На помилування вони не заслуговують", - додав Зеленський.

Удар по будинку у Краматорську

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 1 лютого російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі Краматорська і повністю його зруйнували.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що внаслідок обстрілу міста є щонайменше двоє загиблих і семеро поранених цивільних жителів.

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