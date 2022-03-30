Роботи на місці тривають, інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

У місті Лисичанськ Луганської області після обстрілу російських окупантів є один загиблий, 5 людей врятували.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС нагадали, що зранку Лисичанськ здригнувся від інтенсивних обстрілів.

"Маємо значні руйнування житлових багатоповерхових будинків. Під завалами, ймовірно, перебувають люди... Наразі рятувальники врятували 5 людей, 8 евакуювали в безпечні місця і, на жаль, під завалами знайшли одну загиблу людину", - мовиться в дописі.

Зауважується, що роботи тривають, інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Кремінну. Окрім того, приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська.

"Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", - повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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