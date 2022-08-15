Також уночі та вранці були обстріляні села Котляреве, Широке та Поляна.

Уночі Миколаїв зазнав обстрілів російських окупантів, пошкоджено навчальний заклад та готель.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Вночі, 15 серпня, близько 02:40 Миколаїв зазнав ворожих обстрілів. Внаслідок чого пошкоджено навчальний заклад та готель на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється", - зазначив він.

У Миколаївському районі вночі, 15 серпня, ворог обстріляв с. Котляреве Шевченківської громади. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

"Баштанський район. Вчора, 14 серпня, орієнтовно о 9:30, 12:00, 16:00 та 21:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Також с. Широке було обстріляно 15 серпня, близько 06:30. В результаті чого пошкоджені сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Постраждалих немає", - мовиться у дописі.

Близько 01:40, 15 серпня, обстрілів зазнало також с. Поляна Широківської громади: пошкоджено житлові будинки та гаражі.

"Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, протягом минулої доби були обстріли околиць смт Березнегуватого та сіл Висунськ й Семенівка. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили по інфраструктурі порту Миколаєва, обійшлося без людських втрат. Імовірно, стріляли ракетами С-300.

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