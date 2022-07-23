Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Сьогодні зранку ворог випустив по Миколаєву шість ракет С-300.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Зранку, 23 липня, близько 04:20, ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300", - повідомив він.

За словами Кіма, внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території.

"Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, зранку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті пролунали потужні вибухи.

Також в ніч на 23 липня російські окупанти продовжили завдавати ударів по Харківщині. За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан - легкий. Попередньо - окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення.

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