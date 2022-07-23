Реактивні системи залпового вогню росіян можуть влучити в будь-яку точку Харкова, наголошує влада.

В ніч на 23 липня російські окупанти продовжили завдавати ударів по Харківщині.

Як зазначив голова ОВА Олег Синєгубов, у Харкові зранку ворог вдарив по Основ’янському району.

"За даними екстреної медичної допомоги, є 1 постраждалий, стан - легкий. Попередньо - окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення. На місці працюють всі профільні служби та оцінюють завдані окупантами руйнування", - сповістив він.

За його словами, по області "прильоти" фіксували у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах.

"Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів. У цій же громаді окупанти знищили 30 га пшениці. Фермери та місцеві гасили вогонь власноруч", - повідомив Синєгубов.

У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж.

"На жаль, в Золочевській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені", - написав голова ОВА.

Очільник військової адміністрації наголосив, що реактивні системи залпового вогню росіян можуть влучити в будь-яку точку Харкова, і закликав мешканців регіону не ігнорувати сигнали тривоги.

Як писав УНІАН, Генштаб ЗСУ попередив, що на Харківщині російські війська намагаються завадити ЗСУ вийти до державного кордону.

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