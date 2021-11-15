Французькі дипломати заявили, що врегулювання конфлікту буде можливе тільки тоді, коли "замовкне" зброя.

У Франції засудили порушення Мінських домовленостей підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі при обстрілі населеного пункту Невельське.

Про це йдеться в повідомленні Посольства Франції в Україні в мікроблозі Twitter.

"Вчора недалеко від населеного пункту Невельське збройні формування (підтримувані Росією бойовики – УНІАН) порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю. В результаті було зламано дві автівки Медичних сил ЗСУ й два санітари було поранено", – йдеться в повідомленні.

Читайте також"Нова зброя Путіна": Арестович розкрив плани Кремля щодо України"Ми засуджуємо вчорашнє порушення домовленостей щодо припинення вогню та гуманітарного міжнародного права підтриманими Росією силами і закликаємо до повного дотримання домовленостей. Знаходження політичного рішення на Донбасі можливе лише тоді, коли мовчить зброя", – заявили французькі дипломати.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, сім з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту – пошкоджено житлові будинки й прилегла територія.

Автор: Віталій Саєнко