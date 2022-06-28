У відомстві заявили, що окупанти, серед іншого, хочуть зламати дух українців.

Росія веде кампанію ракетного терору проти мирного населення України. Окупанти хочуть зламати дух і зруйнувати єдність українців.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

"В останні дні ворог завдав низку ударів із застосуванням ракет повітряного і наземного базування по об'єктах цивільної інфраструктури в місті Київ і в Київській, Черкаській та Одеській областях", - зазначив Мотузяник.

За його даними, російські військові застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також берегові ракетні комплекси "Бастіон".

"Крім того, агресор цинічно завдав ракетного удару по ТЦ у місті Кременчук, де перебувало на той час понад 1000 цивільних людей", - додав речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за чотири дні випустила по Україні 131 ракету. Однак найбільшу кількість ворожих ракет було випущено по Україні 4 дні тому - 53 крилатих ракети.

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