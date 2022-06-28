Найбільша кількість ворожих ракет була випущена по Україні 4 дні тому - 53 крилатих ракети.

Росія за чотири дні випустила по Україні 131 ракету.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, цієї ночі він провів телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.

"Почав із того, що противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому ним із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, за минулу добу - 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців", - зазначив він.

Також Залужний назвав північ Луганщини та Харківщини регіонами, де тривають найбільш інтенсивні бойові дії.

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