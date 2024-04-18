Рютте наголосив, що ситуація є "надзвичайно сумною".

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місто ризикує перетворитися на друге Алеппо через постійні обстріли з боку Росії, якщо США не проголосують за допомогу Україні. Ці слова прокоментував премʼєр-міністр Нідерландів та провідний кандидат на посаду генерального секретаря НАТО Марк Рютте.

"Я сам був у Харкові 1 березня. Ракеті з Росії потрібна хвилина, щоб дістатися туди. Щоб спрацювати, системам оголошнення повітряної тривоги потрібно більше часу, ніж цій конкретній ракеті, щоб досягти Харкова", – цитує його The Guardian.

Рютте наголосив, що ситуація є "надзвичайно сумною".

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"Я був вражений, коли побачив, як вчителі проводять заняття на станціях метро і як вони намагаються, щоб ця система працювала настільки нормально, настільки це можливо", – резюмував він.

Обстріли Харкова та області

Російські окупаційні війська не припиняють завдавати ударів по Харкову та області. Bloomberg пише, що РФ намагається змусити українців покинути це місто.

До війни населення Харкова становило близько 1,5 мільйона осіб. Від початку вторгнення у лютому 2022 року воно зазнає постійних атак з боку окупантів, але останні дії Кремля виглядають як скоординовані зусилля зі створення умов, які зроблять місто непридатним для життя, сказали чиновники на умовах анонімності.

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