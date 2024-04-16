Майже ніхто не прогнозує, що російським силам вдасться захопити Харків найближчим часом.

Українські та західні офіційні особи розглядають посилений обстріл Росією міста Харкова як спосіб змусити мирних жителів евакуюватися.

Харків, північно-східне місто, розташоване менш ніж за годину їзди від російського кордону, протягом останнього місяця зазнає дедалі інтенсивнішого обстрілу ракетами, безпілотниками та важкими керованими бомбами. Постраждала енергетична інфраструктура, житлові будинки перетворилися на руїни, пише Bloomberg.

Місто, довоєнне населення якого становило близько 1,5 мільйона осіб, зазнає регулярних атак із лютого 2022 року, але останні дії Кремля виглядають як скоординовані зусилля з припинення постачань і створення умов, які зроблять місто непридатним для життя, сказали чиновники на умовах анонімності.

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"Облога Харкова - один із головних напрямків військової операції Росії, яка використовує виснаження артилерійських запасів і ослаблення української ППО, а також брак живої сили. Після більш ніж двох років від початку повномасштабної війни, умови життя в місті стають дедалі небезпечнішими. Пошкодження досить великі, а атаки не припиняються, тому владі буде важко відновити функціонування міста до наступної зими, якщо, звісно, мешканці ще залишаться там", - сказано в матеріалі.

Майже ніхто не прогнозує, що російським силам вдасться захопити місто найближчим часом. Українські військові зміцнюють оборону, а чиновники з оточення президента Володимира Зеленського вважають, що у Росії недостатньо ресурсів для серйозного наступу. За їхніми словами, це змусило їх зробити спробу створити панічні настрої.

За словами людей, знайомих із ходом обговорень, американські чиновники не вважають, що у Москви є можливість атакувати Харків без значного поповнення чисельності армії. Адміністрація президента Джо Байдена також вирішує, як США можуть допомогти у сфері енергетики.

Ситуація в Харкові - подробиці

Війна Росії проти України вступила в нову фазу. Безпілотні та ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру України стали частими і масованими, вони перевищують можливості сил протиповітряної оборони. Видання BBC пише, що на північному сході, у Харкові, всі три великі електростанції перебувають у руїнах.

Атака 22 березня була навмисною і руйнівною. П'ять російських ракет влучили в одне й те саме місце, пошкодивши турбіни, генератори і трансформатори та вивівши станцію з ладу. Через тиждень Росія знову завдала удару по міських електростанціях.

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