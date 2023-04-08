Унаслідок ворожої атаки є руйнування та постраждалі.

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами міст Оріхів та Гуляйполе Запорізької області було поранено двох чоловіків.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора у суботу, 8 квітня. Зазначається, що близько 10:30 окупанти завдали удару авіаційними бомбами по Оріхову та Гуляйполю, внаслідок чого поранень зазнали двоє чоловіків.

Також пошкоджено господарські споруди та приватні будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Крім того, було частково зруйновано приміщення підприємства.

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За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури було розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Ситуація в Запорізькій області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 8 квітня, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко поінформував, що окупанти знову тероризують цивільний сектор в Оріхові та Гуляйполі. Повідомлялося про пораненого 57-річного чоловіка, якого доставили до медзакладу.

6 квітня російські загарбники завдали 111 ударів з різного озброєння по прифронтовим населеним пунктам Запорізької області.

Раніше - 22 березня, ворожа ракета у Запоріжжі влучила між двома багатоповерхівками, загинули дві особи, а понад 30 - постраждали.

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