Армія РФ втратила начальника розвідки та офіцера спецназу.

Офіцер ЗСУ розкрив партію ліквідованих окупантів, серед яких згадується ім'я начальника розвідки гвардійської інженерної бригади.

Деталі про нові болючі втрати РФ повідомив Анатолій Штефан (в мережі його псевдонім "Штірліц"). За словами військового, армія України також "задвухсотила" офіцера спецназу.

Успішно демобілізовані:

Майор Швальов Євген, начальник розвідки - заступник начальника штабу з розвідки 12 гвардійської окремої інженерної бригади Центрального військового округу;

офіцер спецназу Бахтовар Оріпов (звання під питанням);

молодший лейтенант Лазарєв Максим, заступник командира групи спеціального призначення;

офіцер Жалімов Радмір (звання під питанням);

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Путін проговорився про втрати РФ в Україні

Напередодні лідер РФ Володимир Путін випадково розкрив нове дані про втрати "живої сили" російської армії в Україні. В рамках своєї прес-конференції 14 грудня він згадав, що під час повномасштабного вторгнення загинуло понад 300 тисяч солдатів РФ.

Згадана кількість дещо відрізняється від даних Генштабу ЗСУ: станом на 15 грудня відомство заявило про 343 890 ліквідованих солдатів РФ. Однак нова цифра Путіна все ж більш "реальна", ніж попередня статистика від керівництва Росії.

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