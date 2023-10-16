Влада РФ зробила суперечливі заяви цієї осені.

Лідер РФ Володимир Путін й глава російського Міністерства оборони Сергій Шойгу зганьбилися статистикою про втрати України в рамках війни з РФ.

Суперечливі заяви про знищену техніку ЗСУ Путін та його військовий міністр зробили цим осіннім сезоном. Цифри не зійшлися по бронемашинах.

Так, Путін 12 вересня в рамках пленарної сесії Східного економічного форуму заявив, що окупанти знищили в боях з Україною 18 тисяч бронемашин різних класів.

Водночас Шойгу, виступаючи на нараді з оперативних питань, яку сьогодні скликав Путін, здивував іншими цифрами.

"Великі втрати в живій силі і техніці. Це сотні танків, понад 1,5 тисячі бронемашин", - заявив глава Міноборони РФ.

Буданов уточнив, що втрати росіян все ще вище українських

23 вересня 2023 року голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов уточнив, що втрати росіян все ще вищі за українські в рамках бойових дій на театрі війни в Україні. Буданов акцентував на цьому факті, оскільки зараз армія України веде наступ проти РФ, і, логічно, що зазвичай сторона, що займає оборону, отримує менше втрат. Але в цьому випадку, це не так, вказав Буданов.

Зазначимо, що станом на 16 жовтня армія України ліквідувала 288 тисяч 630 російських військових. Про це вранці заявив Генштаб ЗСУ. Добові втрати ворога - на рівні 860 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: