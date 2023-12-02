Армія Росії втратила полковника морської піхоти і лейтенанта.

Офіцер Збройних сил України повідомив про нові "болючі" втрати армії РФ, яка продовжує вести криваву війну проти українців.

Зокрема, насильна "демобілізація" спіткала двох військових. За даними Анатолія Штефана (в мережі відомий як "Штірліц"), вдалося ліквідувати:

Полковника морської піхоти Божика Андрія;

старшого лейтенанта армії РФ Смирнова Євгена.

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ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу

Вранці Генштаб ЗСУ уточнив актуальні втрати армії РФ в Україні. Так, "добривом" для українських жнив стали 331 110 окупантів. За добу українська армія розібралася з 1 070 військовослужбовцями Росії - вони поїдуть додому в "мішку", якщо країна-агресор забере їхні тіла з поля бою.

Як раніше зазначав військовий експерт Олег Жданов, РФ забирає трупи на війні в Україні тільки тоді, коли через їх кількість вже неможливо пройти.

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