У Росії під Московською областю нове "поповнення тілами" найманців ПВК "Вагнер" і військових РФ, знищених в Україні.
Фото меморіальної плити з іменами показав український офіцер ЗСУ Анатолій Стефан (в Україні його знають під псевдонімом "Штірліц"). Він зазначив, що йдеться про кладовище в Солнечногорську, Московська область.
"Військові + ПВК "Вагнер", підписані як - штурмовик", - констатував "Штірліц".
У списку нових "двохсотих" опинилися:
- Старший лейтенант старосвітський Микола;
- молодший лейтенант поліцейський Моїсеєв Максим.
"Штірліц" розкрив ім'я знищеного начальника розвідки РФ
Напередодні "Штірліц" також розкрив ім'я начальника розвідки гвардійської інженерної бригади, якого насильно "демобілізували" ЗСУ в Україні.
Також українська армія ліквідувала офіцера спецназу, ще одного офіцера (його звання під питанням) і заступника командира групи спеціального призначення військ РФ.