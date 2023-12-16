Офіцер ЗСУ показав новий список успішно демобілізованих окупантів.

У Росії під Московською областю нове "поповнення тілами" найманців ПВК "Вагнер" і військових РФ, знищених в Україні.

Фото меморіальної плити з іменами показав український офіцер ЗСУ Анатолій Стефан (в Україні його знають під псевдонімом "Штірліц"). Він зазначив, що йдеться про кладовище в Солнечногорську, Московська область.

"Військові + ПВК "Вагнер", підписані як - штурмовик", - констатував "Штірліц".

У списку нових "двохсотих" опинилися:

Старший лейтенант старосвітський Микола;

молодший лейтенант поліцейський Моїсеєв Максим.

"Штірліц" розкрив ім'я знищеного начальника розвідки РФ

Напередодні "Штірліц" також розкрив ім'я начальника розвідки гвардійської інженерної бригади, якого насильно "демобілізували" ЗСУ в Україні.

Також українська армія ліквідувала офіцера спецназу, ще одного офіцера (його звання під питанням) і заступника командира групи спеціального призначення військ РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: