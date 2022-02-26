ДПСУ та ЗСУ як і вся Україна отримали надію, що всі захисники Зміїного живі.

Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові Зміїному (Одеська область) під час його атаки.

Про це повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби.

Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі надійшла перед тим як з захисниками втратився зв’язок.

За новою інформацією, військових могли перемістити до Криму. Водночас це може бути інформаційним вкидом, який Росія використає, аби показати, що українські захисники здалися.

"Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу з ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах. Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний. Всі 13 захисників вважалися загиблими.

Перед тим, як з ними зник зв'язок, стало відомо, що інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений. Перед цим ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися.

Ворог отримав відповідь – здаватися ніхто не буде.

25 лютого близько 20:00 у соцмережах з'явилися повідомлення про те, що українські військові повернули контроль над островом Зміїним. У Держприкордонслужбі цю інформацію спростували УНІАН.