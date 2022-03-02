Під час комендантської години людей просять ні в якому разі не покидати домівки, виключення - коли лунають оголошення повітряної тривоги.

На території Київської області діятиме комендантська година від 20:00 сьогодні, 2 березня, до 07:00 завтра, 3 березня.

Про це повідомив голова Київської обласної держадміністрації Олексій Кулеба.

"Наголошую, під час комендантської години ні в якому разі не покидайте домівки. У разі оголошення повітряної тривоги - прослідуйте в найближче укриття", - написав він.

"Оборона Київщини триває. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст, зокрема і в Київській області, пролунали вибухи, ворог почав знищувати військові об'єкти.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до земляків та оголосив про запровадження воєнного стану. Після цього супротивник атакував житлові будинки.

У Київській області та в інших регіонах нашої держави вже не раз оголошували комендантську годину.

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