Під час обстрілу Бабиного Яру російські війська пошкодили будівлю, де планувалось будівництво Музею Голокосту у Східній Європі.

Охорона меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" сьогодні затримала біля інсталяції "Дзеркальне поле" ще одного коригувальника з маяками для артилерії і передала його співробітникам Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-служба меморіалу і нагадує, що 1 березня невдовзі після російського ракетного обстрілу телевежі в Києві та потрапляння її уламків в урочище Бабин Яр, його охоронці затримали коригувальника артилерії і також передали СБУ.

"Наразі Центр просторових технологій (ЦПТ) та Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" проводять дослідження ракетного удару по урочищу. Воно свідчить, що поблизу спорткомплексу "Авангарду" до початку Другої світової війни знаходилось єврейське кладовище. Натомість ракетний удар, який російські війська здійснили по київській телевежі і сусідній будівлі, зачепив територію колишнього військового цвинтаря", - йдеться у повідомленні.

Дослідники Центру також зазначають, що місця ураження знаходяться дуже близько – на відстані 20–30 метрів до місць, де нацистські окупанти розстрілювали євреїв, ромів та представників інших національностей.

"Оскільки розстріли у Бабиному Яру тривали з 1941 по 1943 роки, і там у різних місцях вбили від 70 до 100 тис. людей, ми можемо розглядати всю площу урочища як територію Голокосту, яку не можна зачіпати", - сказав директор ЦПТ Максим Рохманійко.

В прес-службі нагадали, що в будівлі спортивного комплексу "Авангард" в Бабиному Яру, який було пошкоджено ракетним ударом російських військ, планувалось створення Музею Голокосту в Україні та Східній Європі.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня російські війська завдали три ракетних удари по київській телевежі та території Бабиного Яру. В результаті обстрілу загинуло п’ятеро цивільних людей і стільки ж було поранено.

Внаслідок ударів було пошкоджено трансформаторну підстанцію, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратну на самій телевежі.

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