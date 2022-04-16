Сам Рищук залишив Херсонщину і наразі перебуває на підконтрольній уряду території.

Міський голова Олешок Євген Рищук розповів, що російські військові пограбували його будинок на тимчасово окупованій території.

Про це йшлося в його відеозверненні.

"В мене така новина особиста, не дуже радісна. В цей час перекрили там у Херсоні пів вулиці. І просто з мого дому особистого… Підігнали автомобіль і вивозять все, що там в домі було", - сказав він.

Рищук висловив надію, що Херсонщину незабаром буде звільнено, оскільки ЗСУ підходять дедалі ближче до Херсону.

Як повідомлялося, міський голова Олешок Євген Рищук 6 квітня залишив Херсонщину і наразі перебуває на підконтрольній уряду території.

З 14 квітня, за повідомленням Рищука, місто Олешки повністю перейшло під контроль окупантів.

"На міській адміністрації вже висить російський прапор, зараз вони повністю заходять в місто, на жаль", - інформував міський голова.

Херсон та більша частина Херсонської області залишаються в окупації вже понад місяць.

За цей час в Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом.

Окрім того, регіон перебуває на межі гуманітарної катастрофи. За словами омбудсмена Людмили Денісової, 106 населених пунктів залишаються без електроенергії. Дедалі менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє.

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