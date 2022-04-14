В області тривають викрадення активістів з проукраїнською позицією.

У Херсоні російські окупанти створили в'язницю для катувань українців.

Про це розповіла Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Понад місяць залишається в рашистській окупації Херсон та більша частина Херсонської області. ... Тривають викрадення активістів з проукраїнською позицією, за інформацією обласної прокуратури, в заручниках російських бойовиків перебувають 137 осіб, зокрема 4 журналісти. Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань незгодних з окупаційним режимом", - повідомила омбудсмен.

Окрім того, за її словами, регіон перебуває на межі гуманітарної катастрофи. 106 населених пунктів залишаються без електроенергії. Дедалі менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє.

"Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає. Днями окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Рашисти забрали ліки, дитяче харчування та памперси. ... Окупанти перекрили більшість інформаційних каналів України та поширюють дезінформацію через рашистські ЗМІ та соціальні мережі", - зазначила Денісова.

Омбудсмен наголосила, що такі дії російських загарбників - це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні", - додала Людмила Денісова.

Раніше УНІАН писав, як на Херсонщині окупанти розстріляли сімох людей, після чого підірвали будинок з тілами.

А мер Херсона розповів, що може стимулювати утворення так званої "ХНР".

Що таке "Ізоляція": довідка УНІАН

"Ізоляція" - це тюрма, створена в Донецьку російськими диверсійними загонами у 2014 році. З'явилася після захоплення терористами "ДНР" території мистецького фонду "Ізоляція": вони перетворили її на закритий об'єкт "Міністерства держбезпеки ДНР".

На території цього об'єкта тренуються бойовики, діє склад вкрадених авто, військової техніки та зброї, а також утримуються незаконно ув'язнені люди, яких піддають тортурам.

В'язниця має статус секретної. Вироки утримуваним виносяться незаконними судами "ДНР" без належного розслідування.

Вас також можуть зацікавити новини: