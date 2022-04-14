На міськадміністрації вже висить прапор РФ, зазначив мер міста Олешки.

У Херсонській області місто Олешки потрапило в окупацію.

Про окупацію міста повідомив мер Євген Рищук.

"На міській адміністрації вже висить російський прапор, зараз вони повністю заходять в місто, на жаль", - поділився чиновник.

За його словами, українські патрулі більше не працюватимуть на вулицях, і цим почнуть займатися окупанти.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.

Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Херсоні, Маріуполі, Києві, Чернігові, Миколаєві, Харкові, Сумах, Житомирі та в Одесі. Захисники України давали відсіч ворогу.

Супротивнику вдалося, зокрема, взяти під контроль Херсон та заблокувати Маріуполь.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що за майже 50 днів війни в нашій державі Росія втратила більше бійців, ніж Радянський Союз за десять років війни в Афганістані.

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