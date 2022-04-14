У Херсонській області місто Олешки потрапило в окупацію.
Про окупацію міста повідомив мер Євген Рищук.
"На міській адміністрації вже висить російський прапор, зараз вони повністю заходять в місто, на жаль", - поділився чиновник.
За його словами, українські патрулі більше не працюватимуть на вулицях, і цим почнуть займатися окупанти.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.
Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Херсоні, Маріуполі, Києві, Чернігові, Миколаєві, Харкові, Сумах, Житомирі та в Одесі. Захисники України давали відсіч ворогу.
Супротивнику вдалося, зокрема, взяти під контроль Херсон та заблокувати Маріуполь.
Президент України Володимир Зеленський говорив, що за майже 50 днів війни в нашій державі Росія втратила більше бійців, ніж Радянський Союз за десять років війни в Афганістані.