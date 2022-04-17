Можливо, окупанти готуються до паспортизації залишилися в місті.

Російські окупанти зобов'язали жителів Маріуполь оформити перепустки для пересування по місту і знаходження на вулиці.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Видача перепусток, за його словами, проводиться тільки в одному місці - в приміщенні Лівобережної податкової.

"Сотні городян змушені вистоювати черги для отримання перепустки, без якої вже наступного тижня буде неможливо не тільки переміщення між районами міста, а й знаходження на вулиці", - написав він.

Андрющенко повідомив, що ці заходи, можливо, передують майбутній паспортизації громадян.

"Надходить інформація, що це робиться не тільки для фільтраційних заходів, але і як підготовка до паспортизації тих, що залишилися. Уточнюємо", - зазначив він.

Як писав УНІАН, Маріуполь, зруйнований на 95%, знаходиться в блокаді російських окупантів з 1 березня, але взяти його під контроль ворогові не вдається.

Зараз в Маріуполі російські загарбники проводять "перепис населення", щоб "зачистити від неблагонадійних". У місті тривають запеклі бої.

Україна із залученням міжнародних структур вимагає від російських окупантів відкрити спеціальний коридор для евакуації з Маріуполя поранених військових.

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