Жінка-військовослужбовець просила деблокувати Маріуполь.

У заблокованому окупантами Маріуполі Донецької області загинула Олена Кушнір - медик Національної гвардії, яка мала звання старший сержант.

Медик евакуювала маленького сина, а сама лишилася в місті, щоб рятувати не лише військовослужбовців, а й мирних людей, написала у Facebook журналістка Тетяна Даниленко.

Автор зазначила, що Кушнір втратила кохану людину в перші дні війни України з Росією.

У березні медик записала відео, в якому закликала деблокувати Маріуполь, дати можливість привезти медикаменти, евакуювати поранених та по-людськи поховати мертвих.

"…Ми не мученики - ми борці, але зараз потребуємо допомоги всієї України. Маріуполь - це Україна", - сказала Кушнір.

Журналістка додала, що, за її даними, в Маріуполі перебувають не менш як 100 жінок-військовослужбовців, і в них немає доступу до води та елементарних засобів для гігієни.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Маріуполю. Місто заблоковане ворогом, за нього йдуть бої.

11 квітня "Азов" повідомив, що окупанти в Маріуполі з безпілотника скинули на військових та мирних жителів невідому отруйну речовину, є постраждалі.

Пізніше очільник Донецької обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко розповів, що внаслідок дій супротивника в Маріуполі вже загинули понад 20 тисяч осіб.

15 квітня президент Володимир Зеленський сказав, що у місті зруйновано 95% усіх будівель.

Вас також можуть зацікавити новини: