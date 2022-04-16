Чоловіків збирають та вивозять до підконтрольного окупантами села Безіменне у Донецькій області, де раніше утримували "евакуйованих" з Маріуполя.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив підтвердження інформації про початок посиленої "зачистки" чоловіків в Маріуполі.

Про це він повідомив у Telegram, опублікувавши скріншоти повідомлень, ймовірно, від одного з місцевих мешканців.

У них йдеться про те, що чоловіків збирають та вивозять до підконтрольного окупантами села Безіменне Донецької області, де раніше утримували "евакуйованих" з Маріуполя.

Там у них відбирають документи, нікуди не випускають і змушують чекати на "розпорядження".

За словами чоловіка, з Маріуполя їх вивезли лише з документами та без речей, нічого не дозволивши взяти з собою.

Він розповів, що чоловіків погано годують, а спати деяким з них доводиться сидячи.

"Перші підтвердження інформації про початок посиленої "зачистки" чоловіків в Маріуполі", – написав Андрющенко під фото.

Як повідомляв УНІАН, напередодні міський голова Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що ситуація у Маріуполі – складна, але місто залишається українським.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля Маріуполя перебувають понад 10 тис. російських солдатів, які намагаються захопити місто.

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