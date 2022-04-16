Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив підтвердження інформації про початок посиленої "зачистки" чоловіків в Маріуполі.
Про це він повідомив у Telegram, опублікувавши скріншоти повідомлень, ймовірно, від одного з місцевих мешканців.
У них йдеться про те, що чоловіків збирають та вивозять до підконтрольного окупантами села Безіменне Донецької області, де раніше утримували "евакуйованих" з Маріуполя.
Там у них відбирають документи, нікуди не випускають і змушують чекати на "розпорядження".
За словами чоловіка, з Маріуполя їх вивезли лише з документами та без речей, нічого не дозволивши взяти з собою.
Він розповів, що чоловіків погано годують, а спати деяким з них доводиться сидячи.
"Перші підтвердження інформації про початок посиленої "зачистки" чоловіків в Маріуполі", – написав Андрющенко під фото.
Як повідомляв УНІАН, напередодні міський голова Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що ситуація у Маріуполі – складна, але місто залишається українським.
Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля Маріуполя перебувають понад 10 тис. російських солдатів, які намагаються захопити місто.