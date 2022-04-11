Наразі усі офіційні документи окупаційних адміністрацій в Криму містять формальне твердження про добровільність такого відрядження.

Окупаційна адміністрація Криму збирається "мобілізувати" кримський медперсонал для роботи в ОРДЛО.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

"До Представництва надходить інформація про намагання окупаційних адміністрацій залучити громадян України в Криму до різних форм участі у війні проти власної держави. Зокрема, розгорнулася кампанія з залучення лікарів місцевих закладів охорони здоров’я до роботи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Мотивуючи, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей значна частина лікарів була мобілізована для участі у війні проти України, кримським лікарям місцеві окупаційні адміністрації пропонують поїхати на їх місце для роботи в населених пунктах тимчасово окупованої частини Донбасу на час війни.

"Наразі усі офіційні документи окупаційних адміністрацій в Криму містять формальне твердження про добровільність такого відрядження, однак за своєю суттю відповідні кроки мають характер прихованої мобілізації медичного персоналу для роботи в районах наближених до зони активних бойових дій. Російська федерація розуміє, що зазнає тяжких втрат у випадку продовження ескалації ситуації в зоні ООС та намагається в екстреному порядку забезпечити заклади охорони здоров’я на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей кваліфікованим персоналом для надання медичної допомоги пораненим російським солдатам", - зазначають у повідомленні.

Ураховуючи, що громадяни України з тимчасово окупованого Криму, які працюють в закладах охорони здоров’я не виявляють бажання брати участь у подібних кроках окупаційних адміністрацій, існує загроза їх примусового залучення до війни.

"Продовжуємо стежити за ситуацією та закликаємо громадян України в тимчасово окупованому Криму, які працюють в закладах охорони здоров’я, у жодному разі не зголошуватись на будь-які, навіть гуманітарні кроки, які намагаються пропагувати російські окупаційні адміністрації з метою забезпечення потреб російської армії. Єдина їхня мета — втягнути вас у війну проти власної держави та використовувати ваші знання і досвід на користь армії держави-агресора задля порятунку російських солдат-окупантів. Пам'ятайте, участь у подібних діях може нести загрозу вашому життю і здоров’ю", - підсумували у заяві.

Нагадаємо, представник президента України в Криму дав пораду примусово "мобілізованим" кримчанам.

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