Він зазначив, що з весни 2015 року близько 35 тисяч громадян України в Криму були незаконно призвані до збройних сил держави-окупанта.

Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич наголосив, що примусово "мобілізованим" кримчанам варто здатися у полон на підконтрольній Україні території, щоб бути визнаними жертвами воєнного злочину.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми, по-перше, в представництві президента України в АР Крим разом з прокуратурою АР Крим розповсюджуємо серед кримчан відповідні наші звернення про те, що, власне, кримчанам у цій ситуації (коли їх намагаються незаконно призвати до збройних сил РФ - УНІАН) варто було б якомога убезпечити себе… для того, щоб не потрапити у цю ситуацію. Ми маємо інформацію, що строковики Криму направлялися і направляються на материкову Україну для участі у війні проти нашої держави. Безумовно, до нас звертаються багато кримчан щодо того, яким чином можна уникнути цієї, так званої "мобілізації"… Якщо ж наші кримчани будуть призвані до армії Російської Федерації..., то при потраплянні на контрольовану урядом України територію їм просто варто здатися у полон, адже, якщо вони не добровільно, а саме примусово були призвані, то вони стали жертвами воєнного злочину, а не тими, хто його вчиняє", - наголосив Антон Кориневич.

Він також зазначив, що з весни 2015 року вже близько 35 тис. наших громадян України в Криму були незаконно призвані до збройних сил держави-окупанта.

"Сьогодні, 1 квітня, стартувала нова призовна компанія, весняна, яка триватиме до 15 липня, яка сама по собі є системним воєнним злочином, оскільки ці призовні кампанії навесні та восени тривають з весни 2015 року і вже близько 35 тис. наших громадян України в Криму були незаконно призвані до збройних сил держави-окупанта. Ми, Україна, вважаємо, що це один з найбільших системних воєнних злочинів держави-окупанта стосовно наших громадян, які проживають на тимчасово окупованій території", - сказав постійний представник президента України в АР Крим.

Як раніше повідомляв УНІАН, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні з Україною.

За її словами, традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.

1 квітня стало відомо що через гостру нестачу живої сили окупанти продовжують незаконну мобілізацію жителів ОРДЛО та відправляють їх в бій попереду російських військ як живий щит.

У Генштабі повідомили, що станом на 1 квітня російська армія вже втратила в Україні близько 17 700 осіб особового складу.

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