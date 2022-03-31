Окупант, який народився в Херсонській області, пішов у російську армію і тепер воює проти України.
СБУ оприлюднило аудіоперехоплення, згідно з яким цей окупант мав намір вивезти матір із окупованого міста і відправити за кордон. Для цього він навіть погодив окрему спецоперацію зі своїми командирами.
Але мама відмовилася від такої "евакуації". "Перелякана до смерті. Мене трусило 2 дня… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю", - сказала жінка.
Після того, як окупант дізнався, що його мати відмовилась їхати, він їй зателефонував і підвищеним тоном висловив своє незадоволення.
"Мама свій вибір зробила. Син – також", - йдеться у повідомленні СБУ.
За даними відомства, окупанта звати Войцешко В.М., народився він 10 жовтня 1991 року.