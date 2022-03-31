Син-окупант хотів вивезти матір з Херсона, але жінка відмовилась.

Окупант, який народився в Херсонській області, пішов у російську армію і тепер воює проти України.

СБУ оприлюднило аудіоперехоплення, згідно з яким цей окупант мав намір вивезти матір із окупованого міста і відправити за кордон. Для цього він навіть погодив окрему спецоперацію зі своїми командирами.

Але мама відмовилася від такої "евакуації". "Перелякана до смерті. Мене трусило 2 дня… Я дуже люблю синовей… Но в мене тут муж лежить, я його самого не оставлю", - сказала жінка.

Після того, як окупант дізнався, що його мати відмовилась їхати, він їй зателефонував і підвищеним тоном висловив своє незадоволення.

"Мама свій вибір зробила. Син – також", - йдеться у повідомленні СБУ.

За даними відомства, окупанта звати Войцешко В.М., народився він 10 жовтня 1991 року.

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