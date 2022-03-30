Окупант каже, що всі його товариші зі служби будуть тягнути награбоване з України цілими сумками.

Російські окупанти настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, публікуючи аудіоперехоплення розмов загарбників.

Так, окупант вихваляється своїй дружині, що він вже набрав їй хорошої косметики та футболок, фірмові кросівки NB.

"Це "привіт" з України буде. Ну, який росіянин не вкраде нічого", - відповідає загарбнику його дружина.

Окупант додає, що всі його товариші зі служби будуть тягнути награбоване з України цілими сумками. Його дружина каже, що "українці гарно живуть".

У телефонній розмові із загарбником його дружина просить ноутбук, спортивний костюм. І все це ворожий вояка має забрати у захоплених українських домівках.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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