Керівники роти і батальйону не захотіли ставати "гарматним м'ясом".

В одному російському підрозділі все командування відмовилося йти в наступ. Керівники роти і батальйону вирішили не ставати "гарматним м'ясом".

Це стало відомо з чергового перехоплення розмови, яке опублікували на офіційному YouTube-каналі ГУР МО. У бесіді один з рашистів поскаржився майору на своє командування.

Окупант спочатку запитав, чи звільнять його, якщо написати відмову. Офіцер сказав, що поки "нікого не звільнили". Потім рашист розповів про ситуацію, яка склалася в підрозділі.

"У нас вчора інцидент стався. Нас хотіли, ну, повинні були виїхати на виїзд, виходить на підтримку. І у нас вчора просто перевзуваються всі, бля*ть, в повітрі, наше командування, і просто там 17-й полк відмовляється. І нам кажуть, ви, о 4:30 ми виїжджаємо, і нам о 4 кажуть: "Ви зараз їдете наступати. А у нас нічого не готово, просто нічого: ні плану, як, що, куди, хто буде на якій позиції. Взагалі нічого немає. Ми просто ні з ким поїдемо. Ну там це, все командування, все наше, командир роти наш, комбат, всі відмову написали. Я разом з ними вчора написав", — розповів окупант.

Потім рашист сказав, що йому це не треба. Він не готовий "бути м'ясом". Окупант також заявив про намір написати ще один рапорт 15 жовтня, якщо його не звільнять до зазначеного числа. А ще ворожий солдат розповів майору, як загинули рашисти з його підрозділу. ЗСУ влучили у башту танка і ліквідували супротивників.

Нагадаємо, минулого тижня в Генштабі повідомляли, що накази офіцерів російської армії все частіше саботуються, особливо якщо вони стосуються наступу. А матері окупантів пишуть листи до Путіна і вимагають їх звільнення.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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