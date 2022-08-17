Загарбники деморалізовані і шукають будь-яку можливість уникнути участі в бойових діях.

Російські окупанти деморалізовані і шукають будь-яку можливість уникнути участі в бойових діях. Вони стали частіше саботувати накази своїх офіцерів, особливо якщо це стосується наступу.

Такою інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні про ситуацію на фронті.

"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій – намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, ще в травні рашисти вдавалися до різних хитрощів, щоб не йти в атаку. Вони засипали пісок в паливну систему танка, після чого техніка переставала заводитися.

А минулого тижня Служба безпеки України опублікувала добірку "лайфхаків" загарбників, які дозволяють забратися з війни додому. У список увійшли імітація психічного розладу, падіння п'яним з танка і самостріл.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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