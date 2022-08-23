ЗМІ повідомляють, що росіянці вимагають поліпшити умови служби їхніх синів або повернути їх додому.

Російські контрактники намагаються звільнитися, щоб більше не воювати проти України. Матері окупантів вимагають їх повернення додому або поліпшення умов їх "служби".

Про це пише Обозреватель.

Зазначається, що матері російських військових масово пишуть звернення до президента РФ Володимира Путіна. Прим це вони скаржаться, що до їхніх синів ставляться як до "худобі" і "витратного матеріалу", погано годують, не дають нормально екіпіровки, не відпускають в звільнення і "не відзначають їх бойові заслуги". При цьому тим, хто не хоче більше воювати, не дають звільнитися достроково, і на їхню адресу надходять погрози. Тим же, хто все ж подав рапорт, влаштовують цькування.

"Командир частини власноруч порвав рапорт на очах мого сина І сказав, що ніяких звільнень в його частині не буде і всі будуть тут до переможного кінця. Додому повернуться або з почестями, або в трунах, третього варіанту немає", – розповіла одна з росіянок.

Ще одна жінка поскаржилася, що командир її сина намагається його вбити, відправляючи на дуже небезпечні завдання, тому що окупант хотів достроково звільнитися.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним перенесенням термінів їх ротації і обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях.

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