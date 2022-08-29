Людей просять залишатися в укриттях.

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв. У центральній частині міста лунають потужні вибухи.

Про це повідомляють мер міста Олександр Сєнкевич та очільник ОВА Віталій Кім.

Серія потужних вибухів почала лунати у Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги.

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"У місті лунають потужні вибухи! Усі негайно в укриття", - повідомив Сєнкевич.

Згодом Кім уточнив, що окупанти б'ють по центру міста. Тривога все ще лунає.

"Щільно обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо з укриттів. Але все одно на душі радісно. Віримо ЗСУ", - повідомив Кім, нагадавши про початок операції з повернення Херсону.

Кілька хвилин тому голова ОВА уточнив, що росіяни обстрілюють житлові багатоповерхівки у центрі Миколаєва. Вже є інформація про жертв.

"Тварюки окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся в укриттях... Усі служби працюють", - додав Кім.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, в ОК "Південь" заявили, що ворог відійшов зі своїх позицій у Херсонській області.

"Угруповання військ "Каховка" рапортує, що 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що прорвано першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

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